Helga Pedersen: - Ikke grunnlag for tillitsfullt samarbeid

Pionérforskningen til den canadiske forskeren Geoffrey Hinton la grunnlaget for kunstig intelligens og ChatGPT. Han omtales av BBC som gudfaren til kunstig intelligens.

Nå slutter han i Google og sier at han angrer på forskningen han gjorde.

– Jeg slutter i Google, slik at jeg kan snakke fritt om hvilken fare kunstig intelligens utgjør, sier 75-åringen i to avskjedsintervjuer i The New York Times og BBC.

– Akkurat nå er de ikke mer intelligente enn oss. Men jeg tror de vil være det snart, sier han til BBC.

Ifølge Hinton er marerittscenarioet at for eksempel desperate statsledere gir roboter utvidet handlekraft.

– Tenk om Putin beslutter å gi roboter evnen til å lage sine egne mål, for eksempel «jeg vil ha mer makt», sier Hinton.

– Jeg trøster meg selv med den vanlige unnskyldningen: Hadde ikke jeg gjort det, hadde noen andre gjort det, sier han til The New York Times.