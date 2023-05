Mann arrestert utenfor Buckingham Palace

Apple står overfor et massesøksmål på 1,6 milliarder pund i Storbritannia, tilsvarende i underkant av 21,6 milliarder norske kroner i dagens kurs. Foto: Kathy Willens / AP / NTB

Apple står overfor et massesøksmål på 1,6 milliarder pund i Storbritannia. Blant annet beskyldes de for å ha skjult defekte batterier i millioner av telefoner.

Massesøksmålet er brakt av advokat Justin Gutmann på vegne av Iphone-brukere i Storbritannia.

Gutmanns advokater hevder i rettsdokumenter at Apple skjulte batteriproblemer de hadde med enkelte telefonmodeller, og at teknologigiganten i hemmelighet installerte et strømstyringsverktøy som begrenset telefonens ytelse.

Apple hevder på sin side at søksmålet er grunnløst og nekter for at Iphone-batteriene deres var defekte, med unntak av et lite antall Iphone 6s-modeller, som de tilbød gratis batterierstatning for. De ba tirsdag domstolen i London om å avvise søksmålet.

Apple sier videre at strømstyringsverktøyet, som ble introdusert i 2017 for å håndtere krav til eldre batterier og telefoner med lavt ladenivå, kun reduserte ytelsen til en Iphone 6 med i gjennomsnitt 10 prosent.