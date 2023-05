Gutt skjøt mot medelever på skole i Serbia

Demonstranter protesterer mot det iranske regimet i Washington i oktober i fjor. De tre journalistene som er tildelt Unescos pressefrihetspris hylles for å ha skrever saker som har fått iranske kvinner til å protestere mot kvinneundertrykkingen i Iran. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB

Tre iranske journalister som sitter fengslet i Iran, er tildelt Unescos pressefrihetspris. Alle tre er kvinner, og en av dem soner en dom på 16 års fengsel.

Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi og Narges Mohammadi ble alle tildelt Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize in absentia tirsdag kveld.

– De betalte en høy pris for sin vilje til å rapportere og få frem sannheten. Og vi ønsker å hylle dem for det og sikre at stemmene deres fortsetter å gi gjenlyd verden over til de er i trygghet og frihet, sa juryens leder Zainab Salbi da prisen ble kunngjort i New York.

Juryen påpeker at rapporteringen deres har bidratt til at kvinner gikk i bresjen for masseprotestene i Iran i fjor høst.