Siktet for drapsforsøk etter at barn falt ut vindu

Et småbarn er kritisk skadet etter et fall fra et vindu på Nesodden. Hendelsesforløpet er uavklart, og politiet undersøker om det har skjedd noe kriminelt.

Barnet ble fløyet med helikopter til Ullevål sykehus. De pårørende er varslet.

Politiet i Øst meldte om hendelsen klokken 15.53 torsdag og rykket ut med flere enheter.

– Vi fikk melding fra AMK om en uavklart situasjon. På en eller annen måte så har et lite barn på rundt ett år falt ut av et vindu, sier operasjonsleder Terje Marstad til NTB.

Politiet har kontroll på en person som de mener kan tilføre viktig informasjon rundt hendelsesforløpet, sier Marstad. På Twitter opplyses det at politiet nå jobber intenst for å få oversikt over hva som er skjedd.

Kriseteamet i Nesodden kommune er koblet inn i saken.