Kronprinsparet på plass i London for kroningen

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) kunngjorde fredag at Norge øker støtten til sivile i Sudan med 100 millioner kroner. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Norge øker støtten til sivile i krigsherjede Sudan med 100 millioner kroner, opplyser utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

– Jeg er bekymret for den akutte humanitære situasjonen i Sudan og over grensene til nabolandene. Norge gir nå 100 millioner kroner for å bistå sivile som trenger vann, mat og medisiner for å overleve, sier utviklingsministeren i en pressemelding.

Mennesker på flukt i Sudan krysser nå grensene til samtlige sju naboland, og det anslås at over 73.000 mennesker har forlatt Sudan siden krisen begynte. Det ventes at over 800.000 mennesker vil legge på flukt.