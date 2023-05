Person funnet død i Oslo

Tysklands statsminister Olaf Scholz. Foto: Khalil Senosi / AP / NTB

Å trappe opp fornybar kraftproduksjon er bedre enn subsidier for å redusere strømprisen for tysk industri, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Tysk industri sier at strømprisen er for høy for dem, og at tungindustrien derfor taper konkurransekraft til andre land som USA og Kina.

For å bøte på det la nærings- og klimaminister Robert Habeck, som er leder for De grønne, denne uken frem en plan for å subsidiere elektrisitet med 6 eurocent pr. kilowattime frem til 2030.

Men finansdepartementet i Scholz' koalisjonsregjering slo raskt tilbake og gjorde det klart at det ikke er rom i budsjettet for slike subsidier.