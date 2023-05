Kong Harald innlagt på sykehus med infeksjon

Tidlig om morgenen 26. desember i fjor ble finansmannen Marcus Wallenberg og kona Fanny Sachs vekket av at et vindu i hjemmet deres knuste. En 23 gammel mann tok seg inn i hjemmet deres sør for Stockholm og la et brennende laken på gulvet.

Det skriver Expressen. 23-åringen banket på døren til rommet der paret gjemte seg, mens Marcus Wallenberg begynte å ringe resten av familien. Noen minutter senere luktet de røyk, ifølge den foreløpige etterforskningen.

Da politiet kom til stedet, kunne de umiddelbart pågripe mannen. Nå er han dømt til rettspsykiatrisk behandling.