Lars Petter Solås (Frp) beklager oppførsel

Det skriver Avisa Oslo.

En syklist omkom etter en ulykke på St. Hanshaugen i Oslo i april i fjor.

Nå er trailersjåføren frifunnet for uaktsomt drap. Vedkommende må likevel sone 36 dagers betinget fengsel for uaktsomhet i trafikken og brudd på vikeplikt.

– Han er veldig lettet over å bli frifunnet for uaktsomt drap, noe som var det viktigste for ham. Han har gitt uttrykk for at det er mye å fordøye, sier mannens forsvarer, advokat Halldis Winje, til lokalavisen.