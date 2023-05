Kjedekollisjon på E18

Aksjonister protesterte i vinter i Oslo mot vindturbinene på Fosen. Først om et år kan en ny utredning om saken være klar. Foto: Javad Parsa / NTB

Utredningen som skal gi regjeringen mer kunnskap om Fosen-saken, blir trolig klar først om et år.

Energiminister Terje Aasland (Ap) har flere ganger sagt at det trengs mer kunnskap for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak etter den mye omtalte høyesterettsdommen. Den slo fast at vindturbinene på Fosen-halvøya i Trøndelag er i strid med reindriftssamenes rettigheter.

En utredning vil være klar i mars eller april 2024, opplyser Aasland til Nationen.