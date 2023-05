Pakistans høyesterett sier Khan-arrestasjon var ulovlig

32-åringen som er fengslet for å ha bortført og voldtatt en 13 år gammel jente i april, er også siktet for drapet på Emilie Meng i 2016. I jakten på den savnede 17-åringen søkte politiet den gang blant annet gjennom en kolonihage (bildet). Meng ble funnet et drøyt halvt år etter at hun forsvant. Foto: Arkivfoto: Frederik Racher / Scanpix Danmark / NTB

Påtalemyndigheten vil onsdag til uken utvide fengslingsgrunnlaget for 32-åringen som er pågrepet for å ha bortført og voldtatt en 13 år gammel jente.

Etter at han ble pågrepet for å ha bortført og voldtatt en 13 år gammel jente i april, er han også siktet for å ha drept 17 år gamle Emilie Meng i 2016 og for et voldtektsforsøk i fjor.

Et planlagt fengslingsmøte torsdag ble avlyst da mannen tidligere i uken samtykket til forlenging. Påtalemyndigheten har likevel bedt om et rettsmøte neste uke fordi de vil be om at fengslingsgrunnlaget utvides.

Påtalemyndigheten vil be om lukkede dører under fengslingsmøtet.