Grenseregel fjernes - Ventes stort press ved grensen mot Mexico

Kinas utenriksminister Qin Gang møtte torsdag representanter fra norsk næringsliv i Oslo. Fredag skal han møte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Foto: Michael Kappeler / AP / NTB

På et møte med norske næringslivsledere torsdag sa Kinas utenriksminister Qin Gang at de to landene må samarbeide tettere.

Qin mener at Norge og Kina må jobbe sammen for å fremme handelsliberalisering og oppnå flere resultater i samarbeidet mellom de to landene.

I et møte med representanter fra norsk næringsliv i Oslo, understreket ministeren at både Norge og Kina støtter og deltar i den økonomiske globaliseringen, og at begge også er motstandere av proteksjonisme.

Den kinesiske utenriksministeren pekte også på nødvendigheten av et norsk-kinesisk samarbeid innen klima og miljø.

Fredag skal Qin ha samtaler med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han har tidligere denne uken besøkt både Frankrike og Tyskland.