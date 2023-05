Knausgård selger forlaget sitt

Journalistkolleger rundt det tildekkede liket etter at Shireen Abu Akleh ble skutt og drept på jobb – trolig av en israelsk soldat. På årsdagen beklaget Israels væpnede styrker den amerikansk-palestinske journalistens død. Arkivfoto: Majdi Mohammed / AP / NTB

Det israelske forsvaret har for første gang sagt unnskyld etter at journalist Shireen Abu Akleh ble drept på den okkuperte Vestbredden for et år siden.

– Jeg tror dette er en anledning for meg til å si at vi er svært lei oss for Shireen Abu Aklehs død, sier forsvarets talsperson, kontreadmiral Daniel Hagari, et intervju med CNN.

– Vi ønsker at journalister skal føle seg trygge i Israel, spesielt krigstid – også om de kritiserer oss, sier Hagari.

Unnskyldningen kom på årsdagen for Abu Aklehs død. Den amerikansk-palestinske journalisten ble skutt i hodet mens hun dekket en militæroperasjon i Jenin 11. mai i fjor. Militæret har tidligere innrømmet at det er svært sannsynlig at hun ble skutt av en israelsk soldat.