Lars Petter Solås fratas medlemskap i Frp

Umut Karadirek (46) er en av mange tusen tyrkere som stiller som frivillige valgobservatører i dag. Foto: Hanne Christiansen

Stemmegivningen er godt i gang i Tyrkia. Det meldes om lange køer til stemmelokalene, særlig i de store byene.

– Så langt har det gått rolig for seg, sier Umut Karadirek (41). Han er frivillig observatør ved et stemmelokale i nabolaget Kasimpasa i Istanbul. Det er her president Recep Tayyip Erdogan vokste opp.

– Vi er her for å sikre at valget går rettferdig for seg. Det er det viktigste for oss, sier Karadirek.

Kollegaen hans, Özge Uzar, synes pågangen virker langt større enn ved tidligere valg.

– Stemningen er veldig spent. Det føles som om resten av livet vårt blir avgjort i dag, sier Uzar.

Førstegangsvelger Doga Ulkiye (19) har akkurat avlagt sin stemme ved en skole i Istanbul-distriktet Beyoglu.

– Jeg har et stort håp for denne dagen. Min generasjon kan stemme for første gang. Vi vil ha forandring, sier hun til Aftenposten.

