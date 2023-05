Politiet setter i gang forskningsprosjekt om maktbruk

46 prosent sier videre at de er enig i at alkohol har en for stor plass i 17. mai-feiringen. Foto: Lise Åserud / NTB

Respons Analyse har på oppdrag av alkovettorganisasjonen Av-og-til gjennomført en undersøkelse basert på svar fra 1231 respondenter i april/mai i år.

46 prosent sier seg enig i at det er blitt vanlig å se mye alkohol i gatene på nasjonaldagen.

Tendensen er større i byene enn i mer grisgrendte strøk: 58 prosent i storbyene sier seg enig i påstanden, mens kun 27 prosent på bygda svarer det samme.

46 prosent sier videre at de er enig i at alkohol har en for stor plass i 17. mai-feiringen.

Også her er det forskjell på tendensen i by og bygd.

–Det er et paradoks at barnas dag er blitt den dagen hvor det enkelte steder er blitt helt vanlig å drikke alkohol til frokost, og hvor det blir synlig fyll i gatebildet allerede tidlig på dagen, sier generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Ragnhild Kaski i en pressemelding.