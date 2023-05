Nytt tilsyn mot psykiater

Statsforvalteren åpner en tilsynssak mot en psykiater etter et nytt varsel om blant annet «privatisering av behandlerrelasjonen». Psykiateren har nå åtte tilsynssaker hos Statsforvalteren. Mannen er også blitt politianmeldt for to av disse tilfellene av kvinnene som varslet.

Psykiateren har i tidligere tilsynssaker bestridt påstandene til varslerne via sin advokat, Halvard Helle. Han har sagt at mediesakene om ham har fungert som en trigger for nye varsler, og at han opplever seg rettsløs i møte med dem.

– Jeg er ikke kjent med at det er åpnet tilsynssak. Jeg reagerer på at mediene er informert før oss. Vi har heller ikke fått dokumentene i saken, sier Helle til Aftenposten tirsdag kveld.

Han sier det er uaktuelt å drive saksbehandlingen i mediene

Psykiateren Helle representerer sto som ansvarlig behandler, men henviste varsleren videre til en kollega som sto for terapien.

Tilsynet gjelder begge to.

I varselet kommer det blant annet påstander om «privatisering av behandlerrelasjonen» og manglende journalføring, diagnose og plan for behandling.

Aftenposten omtalte varselet allerede i en artikkel den 15. mai. Aftenposten kjenner innholdet i klagen. Varsleren har vært pasient der psykiateren jobbet siden 2015 og har en alvorlig spiseforstyrrelse.

Les hele saken her: Sakkyndig mener tidligere pasient ble traumatisert av kontakten med psykiateren

I tillegg til å be om journalene og en uttalelse om det som kommer frem i klagen, stiller Statsforvalteren en lang rekke spørsmål om rammene for behandlingen. De ønsker en klarhet i om flere forhold var vennetjenester eller en del av behandlingen til varsleren.

Kollegaen til psykiateren som også er en del av tilsynet, er blitt forelagt spørsmålene til Statsforvalteren. Kollegaen ber oss gjenta sitatet som ble brukt i saken fra 15. mai.

– Aftenposten velger å publisere alvorlige anklager rettet mot meg som ifølge avisen kommer frem i en formell pasientklage, en klage jeg selv hverken har sett eller mottatt.