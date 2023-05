Politiet i Øst: Mange oppdrag med berusede på 13-14

Det gikk ikke helt som planlagt da bergenserne skulle saluttere. Foto: Jannica Luoto/BT

Nasjonaldagen startet ikke som planlagt da den tradisjonsrike salutten fra Skansen brannstasjon brått måtte avsluttes.

Kanonene skulle fyre av 21 skudd, men etter tre skudd sa det plutselig stopp.

– Vi har problemer med kanonene, så vi må stanse der, sa saluttkommandør Christine Hauge Kristoffersen til de fremmøtte, ifølge Bergensavisen.

Kommandant Erik Bøe på Bergenhus festning går svært langt i beklagelsen. Han mener ikke en beklagelse til de par hundre fremmøtte er tilstrekkelig.

– Vi beklager til hele befolkningen, sier han til Bergens Tidende.

Han sier alt av vedlikehold på kanonene er blitt gjort. De vil likevel benytte andre kanoner på neste salutt. Da skal de fyre fra noen andre kanoner på Sverresborg.

Etterpå hadde hun ikke noen god forklaring på hva som sviktet. Kanonene er testet av forsvaret i dagene før 17. mai. Da fungerte alt som normalt.

Bergensavisen omtaler det hele som en «skandale-salutt».

I en video fra hendelsen ser man tydelig forvirring blant marinegastene da kanonene slutter å fungere.

– Dette var veldig trist og skuffende, sier Kristoffersen.

De hadde øvd på salutten i to dager, sier de til lokale medier. Da den seremonielle avfyringen ble avsluttet 18 skudd for tidlig, ble det likevel spredt applaus blant de fremmøtte. En kvinne sa til Bergensavisen at hun ikke visste at det skulle skytes flere skudd.

Bergens Tidende melder at 319 mennesker startet dagen på toppen av Stoltzenkleiven for å se salutten klokken 07:00.

Salutten klokken 10:30 ble vellykket med 21 smell og mye røyk.