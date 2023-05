Person kritisk skadet etter togulykke i Sør-Odal

Prins Harry og hertuginne Meghan ville ha bildene fra biljakten. Foto: Seth Wenig, AP/NTB

Fotobyrået Backgrid har avslått en forespørsel fra hertugen og hertuginnen av Sussex om å få overlevert bilder som ble tatt under biljakten i New York tirsdag.

– Vi krever herved at Backgrid umiddelbart leverer alle bilder, videoer og filmer som ble tatt av frilansfotografer etter at paret forlot arrangementet og de påfølgende timene, het det i et brev fra advokatene til byrået, ifølge BBC.

Backgrid leverte et noe sarkastisk svar:

– I USA tilhører, som dere sikkert vet, eiendom de som eier det. Tredjeparter kan ikke kreve å få det overlevert, slik det kan hende at konger kan. Dere bør muligens informere deres klient om at de engelske reglene om kongelig forrett på borgernes eiendom ble avvist av dette landet for lenge siden.

Den kongelige forretten de omtaler eksisterer heller ikke i Storbritannia.

Det var etter en galla i New York tirsdag at prins Harry, hertuginne Meghan og hennes mor angivelig ble jaget av paparazzier i to timer. En talsperson for paret uttalte at episoden kunne endt med katastrofe og førte til flere nestenulykker.