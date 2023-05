To døde i Kristiansund etter skuddskader

Tim Scott under et politisk møte i New Hampshire 8. mai. Foto: Charles Krupa, AP/Reuters

Senator Tim Scott fra Sør-Carolina vil stille som republikansk presidentkandidat i 2024. Det melder Reuters.

57-åringen er i dag den eneste afroamerikanske republikaneren i Senatet, og tar nå opp kampen om nominasjonen mot Donald Trump.

Senatoren har vokst opp i fattige kår som barn av en alenemor. Han viser gjerne til sin egen bakgrunn som et bevis på at det fortsatt er mulig å jobbe seg opp i USA. Han har posisjonert seg som et motsvar til den radikale venstresiden i USA.

Tidligere guvernør og FN-ambassadør Nikki Haley, også fra Sør-Carolina, annonserte sitt kandidatur allerede i februar. «Anti-woke» BioTech-entreprenør Vivek Ramaswamy, tidligere guvernør fra Arkansas Asa Hutchinson og radiovert Larry Elder har også annonsert sine kandidaturer.

Det er også ventet at Floridas guvernør Ron DeSantis, og tidligere visepresident Mike Pence vil melde seg på den republikanske nominasjonskampen, men dette er ennå ikke bekreftet.

Pr. i dag har Scott kun 2 prosent i snitt på meningsmålingene, mens Trump og DeSantis har henholdsvis 56 og 19,9 prosent.