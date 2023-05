Eksamenskaos: Ber om annulleringer og avlysninger

Høyre har under forhandlinger med regjeringspartiene antydet at de ønsker en grunnrenteskatt på 15 prosent for havbruksnæringen.

– Vi ønsker å se på mulighetene for et moderat opplegg. Det betyr at vi mener at satsen må betydelig ned, sier Helge Orten (H) i Politisk kvarter på NRK mandag.

15. mai la regjeringen frem et forslag til et justert forslag til lakseskatten. Forhandlingene brøt sammen 24 timer senere.

Regjeringen har foreslått en grunnrenteskatt på 35 prosent.