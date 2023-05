Arfan Bhatti fengslet til 30. mai

Bhattis advokat Zia ur Rehman i Islamabad tirsdag. Foto: Privat

I dag skulle Arfan Bhatti (45) begjære seg løslatt mot kausjon. Rettsmøtet ble holdt i Pakistans hovedstad Islamabad. Det ble holdt en kort rettshøring. Bhatti var ikke til stede. Retten bestemte at den norske islamisten fengsles til 30. mai, altså én uke til.

Påtalemyndigheten ønsker at der blir ført vitner i retten for å belyse saken. Bhattis advokat, Zia ur Rehman, argumenterte for at retten først må ta stilling til hans søknad om kausjon.

Få dager etter at Bhatti ble etterlyst internasjonalt, siktet for medvirkning til terror i Oslo etter masseskytingen i Oslo 25. juni, ble han tatt av en enhet i pakistansk politi. Han satt i arresten hos denne antiterror-enheten i over seks måneder uten å bli fremstilt for en dommer.

I midten av april ble han formelt pågrepet og varetektsfengslet. Norge har begjært ham utlevert.

Bhatti er én av fire siktede etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet. Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Maksstraffen for denne siktelsen er 30 år.

Norsk-iranske Zaniar Matapour (43), som politiet mener utførte angrepet, ble lagt i bakken av folk på stedet etter kort tid.

Bhatti nekter straffskyld. Matapour har så langt ikke latt seg avhøre av politiet.