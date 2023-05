Vil trykke eksamen på papir etter problemene i går

Utdanningsdirektoratet åpner for at digital eksamen skal kunne skrives ut på papir i tilfelle lignende hendelser som dataproblemene mandag skulle skje igjen.

– For å trygge at hendelsen ikke skjer igjen, og for at sektor fortsatt skal ha tillit til systemene og en digital eksamen, mener vi derfor at det er nødvendig å gjeninnføre trykk og distribusjon av eksamener som et risikoreduserende tiltak for kommende eksamensperiode, skriver Utdanningsdirektoratet i en orientering til Kunnskapsdepartementet.

Mandag oppsto det kaos flere steder på grunn av dataproblemer med skriftlig eksamen.

Det fantes ingen organisert reserveløsning da eksamenssystemet kræsjet under avgangseksamen for videregående skole mandag. Dermed ble det opp til skolene selv å improvisere.

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist, skrev på dagtid tirsdag i en e-post at de nå jobber med å «innhente informasjon om ulike konsekvenser gårsdagens problemer hatt for de berørte».

«Vår erfaring er at de aller fleste skolene er flinke til å ivareta elevene sine på best mulig måte under eksamen, og vi forstår at dette har vært en stressende situasjon både for mange elevene og de ansvarlige på skolene», skriver han.