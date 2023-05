Hangarskipet på vei inn i Oslofjorden

En bil brenner etter å ha blitt tent på i Ely, Cardiff. Det ble protester og opptøyer etter at politiet ikke fortalte sannheten om at de fulgte etter tenåringer på elsykkel. Foto: Bronwen Weatherby/PA via AP

Politiet i Cardiff i Wales innrømmer at de fulgte etter to tenåringsgutter som mandag kræsjet på en elsykkel og omkom. Lokale innbyggere er i harnisk.

Ulykken har ført til omfattende opptøyer i byen ettersom mange klandrer politiet for at de to guttene på 15 og 16 år mistet livet.

Natt til tirsdag ble flere biler satt fyr på, og 15 politifolk ble skadet i sammenstøt. En rekke personer er pågrepet.

Tirsdag morgen sa politiet at opptøyene skyldtes falske rykter. Men da det senere på dagen ble offentliggjort et opptak fra et overvåkingskamera, som tydelig viser at en politibil fulgte etter elsykkelen, har politiet endret sin forklaring.

Folk i lokalsamfunnet er rasende for at politiet brukte et døgn på å fortelle sannheten.

– Politiet har løyet siden dette skjedde. Den eneste grunnen til at de innrømmet at de var involvert i en biljakt, var at videoen ble kjent, sier venner av guttene til avisen The Guardian.

Saken skal nå etterforskes av en spesialenhet. Politiet må regne med en rekke kritiske spørsmål både om biljakten og hvorfor de brukte 24 timer på å innrømme at de fulgte etter guttene.