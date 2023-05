Russland og Belarus har signert avtale om atomvåpen

To kvinner var på morgentur med hver sin hund på Økern i Oslo i fjor sommer da den ene hunden, en amerikansk bulldogg på nesten 40 kilo, bet en terrier på tre kilo.

Den lille hunden fikk alvorlige bittskader inn mot brysthulen og måtte opereres.

Saken ble anmeldt og resulterte i at kvinnen med bulldogg ble tiltalt for overtredelse av hundeloven.

Nå har Oslo tingrett bestemt at kvinnen som gikk tur med den store hunden, skal betale en bot på 6000 kroner. I tillegg må hun betale 2000 kroner i saksomkostninger.

«Retten finner det videre bevist at tiltalte handlet uaktsomt, altså at hun handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden og at hun kan bebreides for dette», heter det i dommen.