Kreditorer tapte 35 millioner - styreleder tiltalt

Flere privatpersoner tapte store summer da de kjøpte garderobeløsninger de aldri fikk levert. Økokrim har nå tatt ut tiltale mot styrelederen i bedriften.

Da selskapet meldte oppbud i april 2020, hadde virksomheten vært drevet under insolvens i mer enn ett år. Kreditorene ble i denne perioden påført tap på ca. 35 millioner kroner. Det er særlig alvorlig at tapene ble påført mange privatpersoner som hadde forskuddsbetalt for garderobeløsninger de aldri fikk levert, skriver Økokrim i en pressemelding.

Selskapet hadde siden 2015 hatt negativ egenkapital og ble med unntak for ett regnskapsår drevet med store underskudd.

- Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Tiltalen er et eksempel på at man ikke kan drive butikk for kundenes regning og risiko, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.