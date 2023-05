Tysk politi gransker Roger Waters' nazikostyme

Verdensbanken har godkjent et nytt kriselån til Libanon, denne gangen på 300 millioner dollar. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

Verdensbanken har fredag godkjent et lån på 300 millioner dollar for å hjelpe fattige og sårbare familier i kriserammede Libanon.

Pengene, som tilsvarer over 3,3 milliarder kroner, skal sørge for at kontanter skal være tilgjengelig spesielt for fattige og sårbare libanesiske husholdninger og støtte utviklingen av velferdsordninger i landet.

Den økonomiske krisen i Libanon har ført til at banker har gått tom for kontanter, og det har vært nærmest umulig for folk å få tak i sparepengene sine.

Den nye finansieringspakken kommer i tillegg til lånet på 246 millioner dollar som ble godkjent av Verdensbanken i januar 2021. Det ble gitt for å hjelpe Libanon med å takle den økonomiske krisen og pandemiens konsekvenser for befolkningen.

Verdensbanken har beskrevet den økonomiske krisen i Libanon, som startet i 2019, som en av de mest alvorlige i verden siden midten av 1800-tallet. Siden 2019 har Libanons valuta tapt mer enn 95 prosent av verdien, og ifølge FN lever nå over 70 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.