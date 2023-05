Person død etter frontkollisjon i Nordland

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu kommer ikke til Nato-møtet i Oslo torsdag, sier Sveriges utenriksminister Tobias Billströms pressekontakt.

Planen var at alle Natos utenriksministre skulle møtes i Oslo, det første møtet av sitt slag siden president Recep Tayyip Erdogans gjenvalg på søndag.

Det er ventet at Sveriges stilling som kandidatland i forsvarsalliansen vil bli ett av flere temaer under samlingen. Tidligere på mandag sa Billström at det ville bli et møte mellom de to kollegene på sidelinjen av Nato-møtet. Dette blir ikke noe av.

Det kan derimot bli et møte på lavere nivå. Tyrkia sender sannsynligvis sin Nato-ambassadør.

Tyrkia og Ungarn er de to eneste Nato-landene som ennå ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad.