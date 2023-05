Politiaksjon på skole i Oslo - én pågrepet

USAs utenriksminister Antony Blinken er blant deltagerne når EU og USA møtes i den svenske byen Luleå for å diskutere 6G-nett, kunstig intelligens og Kina.

Det to dager lange møtet innledes tirsdag og holdes i regi av Trade and Technology Council (TTC). Det er et forum som er etablert for at USA og EU skal samordne sine tilnærminger til global handel samt økonomiske og teknologiske spørsmål.

I et utkast til en felles uttalelse er Kina nevnt bare to ganger, men Kina kommer likevel til å ta stor plass på møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ikke navngitte diplomater sier at USA har presset på for at uttalelsen skal gjenspeile de samme bekymringene som ble uttrykt på G7-toppmøtet i Hiroshima for en uke siden – et møte som ble stemplet som en «antikinesisk workshop» av den statskontrollerte kinesiske avisen Global Times.