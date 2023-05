Medier: Mike Pence vil stille som presidentkandidat

John Scott er utnevnt som midlertidig regjeringsadvokat i Texas. Han overtar for suspenderte Ken Paxton, som stilles for riksrett på sensommeren, anklaget for omfattende korrupsjon. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Texas-guvernør Greg Abbott har utnevnt advokat John Scott til midlertidig regjeringsadvokat. Han går inn for Ken Paxton, som stilles for riksrett.

Delstatssenatet besluttet mandag at Paxton skal stilles for riksrett for omfattende korrupsjonsanklager. Dermed ble han også automatisk suspendert fra embetet.

Scott har tidligere jobbet ved regjeringsadvokatens kontor, og tjenestegjorde nylig som valgansvarlig i delstaten.

En granskningskomité nedsatt av delstatsforsamlingen har enstemmig vedtatt en tiltale på 20 punkter mot Paxton. Tiltalen omfatter blant annet korrupsjon, misbruk av offentlige midler, falsk forklaring og forsøk på å hindre etterforskning.

Komiteen ble ledet av Paxtons republikanske partifeller.