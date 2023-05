CNN: Trump kan ha blitt avslørt av lydbånd

John Scott er utnevnt som midlertidig regjeringsadvokat i Texas. Han overtar for suspenderte Ken Paxton, som stilles for riksrett på sensommeren, anklaget for omfattende korrupsjon. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Texas-guvernør Greg Abbott har utnevnt advokat John Scott til midlertidig riksadvokat. Han går inn for Ken Paxton, som stilles for riksrett. Stillingen er direktevalgt av folket og er en blanding av riksadvokat og delstatsjustisminister

I helgen stemte Representantenes hus i Texas for at Paxton skal stilles for riksrett for omfattende korrupsjonsanklager. Dermed ble han også automatisk suspendert fra embetet.

Scott har tidligere jobbet ved riksadvokatens kontor, og var administrasjonsminister fra oktober 2021 til slutten av desember 2022.

Tiltalen mot Paxton omfatter blant annet korrupsjon, misbruk av offentlige midler, falsk forklaring og forsøk på å hindre etterforskning.