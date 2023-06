Stoltenberg: Nato vil reagere på trusler mot Sverige

USAs tidligere president Donald Trump innrømmer angivelig i et opptak justisdepartementet har skaffet seg, at han beholdt et gradert dokument om Iran da han forlot Det hvite hus. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Føderale myndigheter har et opptak der ekspresident Donald Trump sier at han beholdt et hemmelig dokument om Iran da han forlot Det hvite hus, skriver CNN.

Dokumentet var angivelig fra forsvarsdepartementet og omhandlet et mulig angrep mot Iran, melder CNN, som viser til flere kilder.

CNN har ikke hørt opptaket, men siterer flere kilder som beskriver det. Opptaket viser at Trump, som forsøker å bli gjenvalgt i 2024, var klar over at dokumenter han hadde tatt med seg fra Det hvite hus, var graderte.

I opptaket antyder Trump angivelig at han ønsket å dele informasjonen i dokumentet, men la til at han visste at han ikke enkelt kunne frigi dem etter å ha forlatt embetet, forteller to kilder til CNN.