Oslo: Brann i Østmarka definert som slukket

Organisasjonen Fri har laget et alternativt arrangement til den avlyste Pridefestivalen for barn som Redd Barna hadde planlagt.

– Det blir mye av det samme programmet som i Nygårdsparken, bare innendørs, sier Tonje Havstad i organisasjonen til Bergens Tidende.

Torsdag morgen ble det kjent at Redd Barna hadde valgt å avlyse sin pridefestival for barn etter at de hadde mottatt trusler i forkant av arrangementet.

Regnbuedagene bekrefter at arrangementet i Nygårdsparken flytter inn på hotellet i C. Sundts gate.

– Vi lar oss ikke skremme, sier Runa Eide Frøiland i Regnbuedagene i Bergen.

Hotellet eies av Petter Stordalen.

– Trusler, terror og hat skal ikke true oss eller noen til taushet. Aller minst barn. Vi er veldig glade for at Bergen Pride likevel får til å lage en barnefestival, og vi er stolte over å kunne ha den på et av våre hotell, skriver Stordalen i en e-post til avisen.