DNB har problemer – Vipps og nettbank rammet

Aksjonister med samisk flagg på Slottsplassen markerer at det er 599 dager siden Fosen-dommen. Aksjonistene planlegger å stå langs Slottsplassen mens regjeringsbilene kjører forbi på vei til statsråd på slottet fredag formiddag. Foto: Lise Åserud / NTB

Flere hundre Fosen-aksjonister varsler at de skal aksjonere på Slottsplassen når statsrådene fredag kjører for å samles hos Kongen i statsråd.

Aksjonistene skal stå med bannere og flagg mens statsrådsbilene kjører forbi, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding. Aksjonistene mener det er uakseptabelt at det har gått nesten 100 dager siden regjeringen innrømmet at det pågår et menneskerettighetsbrudd på Fosen.

– Vi ble lovet endring, vi ble lovet at menneskerettighetene våre skulle respekteres. Likevel har ingenting skjedd på nesten 100 dager. Nå er vi her for å vise at så lenge menneskerettighetsbruddet pågår, blir det aldri stille, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

– Når ingenting skjer, må vi igjen vise regjeringen at vi fremdeles er her, og at vi ikke gir oss før vindturbinene på Fosen rives og landet er tilbakeført til reindriften, sier Elle Rávdná Näkkäläjärvi, leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

Kongen i statsråd er regjeringens øverste beslutningsorgan der alle statsrådene samles hver fredag for å formelt fatte vedtak som statens utøvende makt.

I februar okkuperte 15 menneskerettsaktivister Olje- og energidepartementet i fire døgn. Deretter ble blant annet inngangspartier til ti departementer blokkert. Det hele ble avsluttet med en støttedemonstrasjon der 1500 mennesker samlet seg i stille markering foran Slottet.