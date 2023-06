Brann i garasjer og hus i Halden – evakuerer naboer

Hålogaland lagmannsrett holder til i tinghuset i Tromsø. Foto: Terje Pedersen / NTB

Retten mener en nordnorsk kommune ikke gjorde nok for å gjenforene en mor med hennes barn. Nå er kommunen dømt for brudd på menneskerettighetene.

– Det er første gang en domstol har ment noe om barnevernets praksis etter en omsorgsovertagelse. Dommen er knalltøff mot Norge, sier advokat Harald Grape til VG.

Saken dreier seg om barnevernets rett til å sette inn tiltak for at barn som bor på fosterhjem, skal føres tilbake til sine foreldre. Moren ble fratatt sitt barn like etter fødselen for ti år siden, og barnet havnet på fosterhjem. Grape sier at morens menneskerettigheter ble brutt ettersom kommunen ikke hadde gjort nok for å gjenforene henne med barnet. Mor og barn hadde også hatt for lite samvær.

– De er blitt fremmede for hverandre. Barnet ser på mor som en som kommer på besøk tre ganger i året. Det er konsekvensen av kommunens menneskerettsbrudd, sier Grape.

Kvinnen krevde 2,5 millioner kroner i erstatning for menneskerettighetsbruddet, men ble bare tilkjent 100.000 kroner. Derfor kommer kvinnen til å anke dommen fra Hålogaland lagmannsrett, sier Grape.

Kommunens advokat Bjørn Stefanussen mener kommunen jobbet for tilbakeføring og er uenig i dommen. Han sier dommen vil ramme store deler av norsk barnevernstjeneste, og at kommunen derfor vurderer å anke til Høyesterett.

Barnet er i dag for gammelt for å tilbakeføres til sin mor og blir boende i det samme fosterhjemmet som det kom til da det ble født.