Gutt skutt av politiet på Åmot - siktes for trusler mot politiet

Tre israelske soldater er drept og flere såret i to ulike hendelser ved grensen til Egypt, opplyser den israelske hæren. En egyptisk politimann er også drept.

Det israelske forsvaret bekrefter at en mann som ble drept etter at han skal ha skutt mot soldatene, var egyptisk politimann.

Hæren meldte først at to soldater, en mann og en kvinne, ble drept da det ble skutt med skarpt like ved den egyptiske grensen lørdag morgen. De to ble funnet etter at en offiser ikke greide å komme i kontakt med dem.

Få timer senere ble det klart at også en tredje israelsk soldat var skutt og drept mens hæren gjennomførte en leteoperasjon i området.

Skuddvekslingen skal ha funnet sted noen timer etter at soldatene hadde avverget et forsøk på narkotikasmugling ved grenseovergangen Nitzana. Det er uklart om de to hendelsene har noen sammenheng.