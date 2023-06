Tyrkia og Sverige skal møtes om Nato-medlemskap

Reindriftsutøvere har søkt om å få ta ut kongeørn flere ganger etter at dyr er blitt drept. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir dem tillatelse til å ta ut én ungfugl. Disse reinene er fotografert i Karasjok i Finnmark. Foto: Jan Langhaug / NTB

Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener at reindriftsutøvere i Hjerttind-området må akseptere at flere dyr tapes til kongeørn. Kun én ungfugl får felles.

– De vil nok måtte akseptere et videre tap, ja, for det er jo flere kongeørn uansett. Men håpet er jo at dette vil begrense tapet, sier rovviltforvalter Rasmus Kristoffer Høyning i Statsforvalteren i Troms og Finnmark til Folkebladet.

Reindriftsutøvere med dyr i Hjerttind-området har søkt om å få ta ut flere kongeørner. Opprinnelig ble det søkt om å få ta ut fire ørner, noe de fikk avslag på. Etter å ha funnet 60 reinkalvkadavre, fikk de tillatelse til å felle én ungfugl. De søkte om å få ta ut to.

– Kravene i forskriften er veldig strenge når det gjelder uttak av kongeørn. En forutsetning for skadefelling er at det rettes mot konkrete individer. Åpner vi for felling av flere individer, øker sannsynligheten for at feil individ felles.

Han tror det innvilgede uttaket vil begrense skadene.