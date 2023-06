Mann stukket i kroppen med skarp gjenstand – alvorlig skadet

En politibil i full fyr under opptøyer i byen Zvecan nord i Kosovo fredag for to uker siden. Foto: AP / NTB

Rundt 500 tyrkiske Nato-soldater ankom mandag Kosovo for å hjelpe til med å roe opptøyene i landet.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet delte søndag en video som viser styrkene iført insigniene til den Nato-ledede fredsbevarende styrken KFOR, forlate Tyrkia.

Voldelige sammenstøt med etniske serbere forrige mandag førte til at 30 internasjonale soldater – 11 italienere og 19 ungarere – ble såret. Flere av soldatene fikk beinbrudd og brannskader fra hjemmelagde brannbomber. 52 serbiske demonstranter ble også skadet i uroen.

Opptøyene har sitt utspring fra at serbere i Kosovo i forrige måned boikottet valget, noe som ledet til at etniske albanere tok kontrollen over bystyrer i flere av de nordlige serbiskdominerte kommunene – til tross for valgdeltagelse på under 3,5 prosent.

Nato kunngjorde forrige tirsdag at de sender ytterligere 700 fredsbevarende soldater til Kosovo for å håndtere krisen. Generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at alliansen er åpen for å sende flere. KFOR-styrkene i landet består for tiden av nesten 3800 soldater.