Washington Post: USA visste om planlagt gassrør-angrep

Den brasilianske sangeren Astrud Gilberto poserer for fotografen under et besøk i New York i 1981. Foto: Dave Pickoff / AP / NTB

Astrud Gilberto, som gjorde «The Girl from Ipanema» til en verdenshit, er død, 83 år gammel.

Familien bekreftet tirsdag dødsfallet via en av Gilbertos samarbeidspartnere, Paul Ricci.

– Hun var en viktig del av all brasiliansk musikk i verden, og hun forandret mange liv med sin energi, skriver Ricci i sosiale medier.

Det var en tilfeldighet at det var hun som i 1963 endte opp med å synge den kjente bossanova-sangen på en innspilling med jazzmusikeren Stan Getz i New York, skriver The Guardian.

Hun var med da ektemannen João Gilberto dro til USA for å spille inn platen med Getz og en annen kjent bossanova-artist, Antônio Carlos Jobim.

Produsenten ønsket en sanger som kunne engelsk for å nå frem til et amerikansk publikum, og ettersom Astrud Gilberto var den eneste som snakket engelsk, falt valget på henne.