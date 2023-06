Lokale medier: Det brenner i et tog med 200 passasjerer i en tunnel i Østerrike

Vinneren av årets Arthur Svensson-pris, Elizabeth Tang fra Hongkong, får ikke komme til Norge for å motta prisen.

Tang er generalsekretær i International Domestic Worker Federation (IDWF), en global paraplyorganisasjon som organiserer fagforeninger for hushjelper.

– Det er en trist realitet at myndighetene i Hongkong nekter Elizabeth Tang å komme til Norge og motta prisen og vi er bekymret for hennes situasjon. Prisen er et uttrykk for vår solidaritet med IDWF i hushjelperes kamp for bedre arbeidsvilkår, sier rådgiver i Industri og Energi, Espen Løken til NTB.

Organisasjonen hun leder jobber for å beskytte og fremme rettighetene til over 75 millioner hushjelpere i private hjem verden over. Prisen er på 500.000 kroner.

Siden 2010 har Arthur Svensson-prisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Svensson var leder i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund fra 1978 til 1995.