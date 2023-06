Mehl vil redegjøre for Stortinget om terrorkritikken

Emilie Enger Mehl sier det ikke er noen tvil om at angrepet under Pride-markeringen i Oslo i fjor fremstår som et terrorangrep. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl sier kritikken som kommer frem i rapporten om masseskytingen 25.juni i fjor som alvorlig.

Hun både hun og politiet tar rapporten på det største alvor, og understreker at hun vil sørge for at funnene blir fulgt opp.

Hun sier hun vil møte politiet og PST fredag morgen.

Hun sier også at hun har skrevet brev til Stortinget og bedt om å få redegjøre om funnene i rapporten der.

Om selve angrepet sa hun:

- Det er et angrep jeg fordømmer, uansett hva etterforskningen kommer frem til.

- Angrepet fremstår som et terrorangrep, og har fått konsekvenser som et terrorangrep. Det har tatt liv og skapt frykt. Det er en utrygghet der ute nå som jeg ikke kan akseptere, sier hun.

Mehl har tidligere fått kritikk fordi hun ikke har omtalt angrepet som et terrorangrep.