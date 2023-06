Oslo kommune dømt etter stupeulykke på Munch brygge

Blomster lagt på en lekeplass i Frankrike der fire barn og to voksne ble skadd i et knivangrep torsdag. Tilstanden var fredag fortsatt livstruende for to av barna. Foto: Laurent Cipriani / AP / NTB

To småbarn kjemper fortsatt for livet etter at en mann knivstakk seks personer i Annecy i Frankrike torsdag. President Emmanuel Macron skal møte ofrene fredag.

Det sier den franske regjeringens talsperson Olivier Véran fredag. Veran advarer også mot å trekke forhastede konklusjoner i saken.

Det var torsdag formiddag at en mann med kniv angrep fire små barn og to voksne på en lekeplass i en park i Annecy, som ligger i Alpene. Barna var i 2-3-årsalderen, og tre av dem fikk kritiske skader.

Angriperen skal ha vært en syrisk asylsøker, men myndighetene mener ikke det var et åpenbart terrormotiv.

Frankrikes president Emmanuel Macron var fredag på vei til Annecy for å møte ofrene og deres familier. Han uttalte torsdag at angrepet etterlot nasjonen i sjokk og kalte det «feigt».