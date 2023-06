BT: Mann pågrepet for trusler mot prideparaden i Bergen

Donald Trump holdt en tale i Georgia lørdag. Foto: John Bazemore, AP / NTB

USAs tidligere president Donald Trump har hatt sin første offentlige opptredenen siden den alvorlige tiltalen mot ham ble gjort kjent. I en tale under en republikansk partikongress i Georgia antydet Trump at president Joe Biden, som er demokrat, har trukket i trådene for å få ham tiltalt for å hindre valgkampen hans.

Uten å legge frem bevis hevdet han at det er snakk om en politisk motivert kampanje for å hindre ham i å bli valgt til president igjen.

Justisdepartementet understreker at beslutningene i deres etterforskninger gjøres uten tanke på partipolitikk. Biden har sagt at han ikke vil blande seg inn i etterforskningen av den tidligere presidenten.

– Den latterlige og grunnløse tiltalen mot meg fra Biden-administrasjonens departement for urett, som er gjort til et politisk våpen, vil bli husket som et av de mest forferdelige eksemplene på maktmisbruk i vårt lands historie, sa Trump til lokale partifeller i Georgia.

– Denne ondskapsfulle rettsforfølgelsen er en parodi på rettferdighet, fortsatte han.

Som før omtalte han også saken som en «politisk heksejakt».