Skottlands tidligere førsteminister Nicola Sturgeon er pågrepet

Tunisias president Kais Saied (til høyre) hilste på migranter da han besøkte kystbyen Sfax dagen før et møte med EU-topper om migrasjon. Han sa at Tunisia ikke kan ta på seg rollen som portvokter for andre land. Foto: Slim Abid / Tunisias presidentkontor / AP / NTB

Før et møte med flere EU-topper om migranter i Middelhavet sier Tunisias president at landet ikke vil være andre lands portvokter mot migranter.

– Vi kan ikke påta oss den rollen noen snakker om åpent og andre i det skjulte, at vi skal stå vakt for deres land, sa Kais Saied lørdag på et besøk i kystbyen Sfax, der mange starter den farefulle ferden over Middelhavet mot Europa.

Søndag besøker EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen Tunisia sammen med Nederlands statsminister Mark Rutte og Italias statsminister Giorgia Meloni. Der skal de møte Saied nettopp for å snakke om den betydelige økning i antall migranter som de siste månedene har hatt Tunisia som utgangspunkt for å komme seg til EU.

Hittil i år har 53.800 migranter kommet sjøveien til Italia, mot 21.700 i samme periode som i fjor. De fleste som den siste tiden er registrert inn i Italia, kom fra Tunisia, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.