Store skader etter brann i Grensen

KrFs gruppeleder og førstekandidat Joel Ystebø. Foto: Privat

Bergen KrF vraker Arbeiderpartiet og går inn for å støtte Høyre og deres byrådslederkandidat Christine Meyer i høstens valg.

Forrige uke var hovedstyret i Bergen Høyre samlet for å diskutere veien videre etter valget. Et samlet hovedstyre gikk der inn for å samarbeide med Høyre, skriver KrF i en pressemelding.

Partiet er åpen for ulike konstellasjoner for å sikre flertall på høyresiden.

– Vi tror Bergen trenger et byrådsskifte. Vi har gjennom flere år samarbeidet godt med Arbeiderpartiet, og er stolt over de gjennomslag vi har fått. Men et prosjekt med tyngdepunkt til venstre for Arbeiderpartiet er ikke det Bergen trenger. Derfor vil vi søke samarbeid med Høyre etter valget, sier gruppeleder og førstekandidat Joel Ystebø.