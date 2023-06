Brukte KI til å produsere en siste Beatles-sang

NRK kritiserer NRK for avtalen de inngikk med Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams. Foto: Terje Pedersen / NTB

Medietilsynet kritiserer NRK for avtalen de inngikk med Sophie Elise og Fetisha Williams i forbindelse med den mye omtalte podkasten duoen lagde for NRK.

– Medietilsynet er kritisk til at NRK valgte å gi influenserne bak podkasten «Sophie & Fetisha» unntak fra retningslinjer og avtalevilkår som skal sikre at publikum ikke blir utsatt for kommersielt press. Dette har vi påpekt i tilsynsrapporten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det var i 2022 at NRK ga Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams unntak fra retningslinjene, da de inngikk en avtale i 2022 om at duoen skulle lage podkast for dem.

NRK begrunnet unntaket med at det ikke ville være mulig for de to å avstå fra sin ordinære næringsvirksomhet og kommersielle virksomhet i mange måneder av gangen. Som influensere tjener duoen penger på å reklamere for ulike produkter og tjenester.