Avfyrte skudd etter krangel på Grønland i Oslo

Åse skole i Ålesund heiste Pride-flagget mandag. Tirsdag tok de det ned igjen fordi én forelder hadde klaget.

Det bekrefter rektor Vigdis Rønning ved skolen overfor Sunnmørsposten.

– Det stemmer at vi hengte opp Pride-flagget mandag morgen. Deretter tok vi det ned igjen i 9-tiden tirsdag, sier rektor Vigdis Rønning.

Hun sier at det var etter et sterkt ønske fra én forelder at hun landet på denne beslutningen.

– Bakgrunnen er at en forelder ikke ønsker å stille seg bak hele ideologien bak organisasjonen Fri. Derfor valgte vi etter ønske fra vedkommende å ta ned flagget. Forelderen ville ikke sende barnet sitt på skolen så lenge flagget hang oppe, sier Rønning.

Høyres ordførerkandidat Monica Molvær sier rektoren burde latt være å ta ned flagget. Aps ordførerkandidat Anne Berit Støyva Emblem mener det samme.

– Jeg vet at det er opp til hver enkelt skole hva slags opplegg de vil ha, men for meg som politiker er det viktig å få sagt at en ikke skal la seg presse av enkeltforeldre, sier Støyva Emblem.