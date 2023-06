Skogbrann i Vestby ute av kontroll

Den amerikanske forfatteren Cormac McCarthy er død, 89 år gammel. Han regnes som en av USAs største samtidsforfattere og ble ofte nevnt i Nobelpris-sammenheng.

McCarthy døde i dag i hjemmet sitt i Santa Fe i New Mexico, skriver Publishers Weekly på Twitter. Ifølge hans forlag Penguin Random House døde han av naturlige årsaker.

McCarthy er blant annet kjent for bøkene «The Road», «No Country for Old Men» og «Blood Meridian».

Flere av bøkene hans er filmatisert. Blant dem «All the Pretty Horses» (2000), regi Billy Bob Thornton, «No Country for Old Men» (2007), regi Ethan og Joel Coen og «The Road» (2008), regi John Hillcoat.

McCarthy ble født 20. juli 1933 i Providence, Rhode Island, men vokste først og fremst opp i Tennessee.

Så sent som i fjor høst ga han ut to romaner – «The Passenger» og «Stella Maris» – i løpet av en måned i USA. Romanene var forfatterens første siden den postapokalyptiske «The Road» i 2006.