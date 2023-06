DSB: Vet ikke hvor mange som ikke fikk varsel

Det internasjonale energibyrået anslår at oljeetterspørselen ikke vil være like høy etter at 2020-tallet er omme. Foto: Helge Hansen / NTB

Innen 2020-tallet er omme vil den globale etterspørselen etter olje nå toppen og deretter avta, anslår Det internasjonale energibyrået (IEA) i en rapport.

– Skiftet til en fornybar energiøkonomi begynner å få fart, og vi vil se at oljeetterspørselen når høyden i løpet av tiåret. Det er blant annet på grunn av fremskritt innen elbiler, energieffektivitet og annen teknologi, sier IEA-direktør Faith Birol i en pressemelding.

Videre oppfordrer han oljeselskap til å følge nøye med på utviklingen og justere investeringene sine for å være med på skiftet.