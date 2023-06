Elkjøp avblåser Freia-boikotten

Flere er for å gi økonomisk støtte for å sikre at nordmenn får flere barn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nær seks av ti er for å gi økonomisk støtte og incentiver for at nordmenn skal føde flere barn, ifølge en undersøkelse fra Opinion.

25 prosent er imot, og de øvrige vet ikke, ifølge Opinions samfunnsmonitor.

Kvinner er mer positiv til å gi økonomiske incentiver enn menn, men både blant kvinner og menn er flertallet for å innføre økonomiske incentiver. De i 30-årene skiller seg ut som ekstra positive, her oppgir hele sju av ti at de er positive.

Nordmenn får færre barn enn tidligere, og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har åpnet for tiltak som å slette studielånet for kvinner som får barn i studietiden, og økonomisk støtte til familier som får flere enn to barn.