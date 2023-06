Boligbrannen i Bærum under kontroll

SAS lar potensielle investorer få mer tid på seg under pengeinnhentingen. Foto: Terje Pedersen / NTB

SAS forlenger fristen for deres pågående kapitalinnhenting med omtrent fire uker. Dermed går den endelige fristen ut 18. september.

Den 15. mai godkjente en konkursdomstol i USA SAS' plan for kapitalinnhenting, etter at selskapet offentliggjorde planen om kapitalinnhenting 6. april.

I en pressemelding torsdag kveld, skriver flyselskapet at de siden da har opplevd stor interesse for å delta i prosessen fra potensielle finansielle og strategiske investorer.

– Etter innledende diskusjoner med potensielle investorer har SAS besluttet å forlenge fristen for prosessen for å gi tilstrekkelig tid for investorer til å forberede sine bud og for SAS til å vurdere potensielle bud, skriver SAS.