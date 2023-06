Foreslår krav om 40 prosent kvinneandel i styrer

Forskjellene i dagligvarekjedenes innkjøpspriser fortsetter å krympe, viser en kartlegging fra Konkurransetilsynet.Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Forskjellene i dagligvarekjedenes innkjøpspriser fortsetter å krympe, viser en kartlegging fra Konkurransetilsynet for 2022.

Konkurransetilsynet har siden 2017 kartlagt forskjeller i innkjøpsprisene til Norgesgruppen, Coop og Rema fra et utvalg leverandører. Kartleggingene har vist at Norgesgruppen får lavere innkjøpspriser enn de to andre dagligvarekjedene.

Undersøkelsen for 2021 viste at forskjellene var redusert siden 2017. I 2022 er forskjellene ytterligere redusert, melder Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Innkjøpsprisene er et resultat av forhandlinger, der kjedene gir ulike motytelser i bytte mot lavere pris.